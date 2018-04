Visoke petke, odločnost in dominanca - tudi to je Gorka

Vsakemu filmskemu ali gledališkemu liku pritiče skladna kostumografija, s pomočjo katere igralec določeno vlogo še močneje začuti. To je na vajah izkoristila tudi Gorka, ki se je tokrat prelevila v močno, dominantno in odločno žensko. Športne copate je zamenjala za visoke petke in s svojim igralskim vložkom močno nasmejala Andreja. Več v videovsebini.