Zaplešite čačača s Tadejo Pavlič

S.C.

Tadeja Pavlič, vrhunska plesalka, ki je v lanski sezoni oddaje Zvezde plešejo do zmage pripeljala Dejana Vunjaka, letos pa iz okornega Saše Stareta naredila samozavestnega plesalca, nam je predstavila osnove čačačaja, njenega najljubšega plesa.

Vsak, ki ob nedeljskih večerih uživa ob gledanju oddaje Zvezde plešejo, si vsaj tu in tam zaželi, da bi se lahko nekoč zavrtel s profesionalnim plesalcem ali se vsaj naučil plesnih osnov. Slovenci namreč smo plesni narod, je pred kratkim na ’skrivni misiji’ v enem izmed Telekomovih centrov v Ljubljani ugotovila simpatična profesionalna plesalka Tadeja Pavlič. V priloženem videu 'Tadeja na skriti misiji' preverite, s koliko obiskovalci se je uspela zavrteti ...

Sicer pa je Tadeji predajanje plesnega znanja v oddaji Zvezde plešejo predstavljalo velik izziv, ki pa ga je v obeh sezonah izpeljala brezhibno. V prvi sezoni sta z Dejanom Vunjakom brez težav pometla s konkurenco in priplesala vse do zmage, letos pa je iz Saše Stareta ravno tako naredila suverenega plesalca, čeprav sta žal že izpadla.

Ples je njena velika ljubezen, njen način izražanja in tudi zatočišče v slabih dneh, med sodelovanjem v oddaji pa se je navdušila tudi nad poučevanjem, zato smo jo prosili, da nas nauči nekaj osnov svojega najljubšega plesa.

Čačača s Tadejo Pavlič

»Moj najljubši ples je čačača, ker je hiter, dinamičen, zabaven in v njem res uživam,« nam zaupa Tadeja. Sicer pa je čačača nastal leta 1953 v Havani na Kubi in je tako najmlajši med latinsko-ameriškimi plesi. Pleše se ga lahko tako rekoč kjer koli, tudi na različnih zabavah. »Je zelo energičen in seksi, a tudi tehnično eden najtežjih latinsko-ameriških plesov.«

Glasba: Po Tadejinem izboru so najboljše pesmi za čačača:

- Michael Buble: Sway

- Marc Anthony: I need to know

- DNCE: Cake by the ocean

Drža: Kot poudari Tadeja, je pri čačačaju najbolj pomembno, da ob vsakem koraku stegujemo noge, imamo ravno posturo in da elegantno uporabljamo roke. Seveda pa ne smemo pozabiti na stik s partnerjem, ki je ravno tako zelo pomemben.

Značilnosti: Značilno je bočno gibanje in triolo med klicanjem ’čačača’ ter ’chasse’ korak na zadnji udarec v taktu in se ga lahko izvaja vstran, naprej in nazaj; sledi korak naprej-nazaj ali nazaj-naprej, ki se izvede na mestu. Moški začne z levo nogo v levo chasse korak (čačača), na 2 stopi nazaj z desno nogo, na 3 nazaj na desno nogo prenese težo. Ženska začne z desno nogo v desno chasse korak (čačača), na 2 stopi naprej z levo nogo, na 3 pa ponovno prenese težo na desno nogo. Nadaljuje s chasse korakom v levo, na 2 pa stopi z desno nogo nazaj ter na 3 prenese težo naprej na levo nogo. Element se dvakrat ponovi ...

