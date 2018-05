Zaplešite jive z Valeriyo Musina

S.C.

Mala šola plesa se nadaljuje … Tokrat z Valeriyo Musina. Simpatična profesionalna plesalka je med sodelovanjem v oddaji Zvezde plešejo naučila plesati Miho Dragoša in Uroša Bitenca, nam pa je predstavila osnove jivea, plesa, za katerega pravi, da mora ’pokati’ od energije.

Za ogled videov se PRIJAVI

Za ogled videov se NAROČI

Slovenci smo plesni narod. To lahko vidimo na vsaki veselici ali okrogli obletnici, kjer se vso noč vrtijo tako stari kot mladi, ravno tako po obiskanosti plesnih tečajev in plesnih večerov ter seveda po navdušenju gledalcev nad šovom Zvezde plešejo. Konec koncev pa je to nedavno ugotovila tudi Valeriya Musina, profesionalna plesalka, ki se je ravno zaradi plesa iz Rusije preselila v Slovenijo. V enem izmed Telekomovih centrov v Ljubljani je imela namreč skrito misijo, v priloženem videu pa lahko preverite, koliko obiskovalcev je uspela prepričati, da jo zavrtijo …

Obiščite enega od Telekomovih centrov po vsej Sloveniji, sodelujte v nagradni igri in se potegujte za čudovito nagrado – plesni tečaj s Katarino Venturini!

Z veseljem pa sta se z Valeriyo vrtela tudi Miha Dragoš v prvi in Uroš Bitenc v drugi sezoni oddaje Zvezde plešejo. Tako ji je iz dveh ’navadnih’ zvezd uspelo narediti pravi plesni zvezdi, na kar je lahko upravičeno ponosna. Čeprav se niti Miha niti Uroš nista uspela uvrstiti med finaliste, pa sta oba v plesu izjemno napredovala in ravno to je bistvo. Kot nam je v enem izmed preteklih intervjujev zaupala Valeriya, je prav takšno tudi njeno vodilo - ’Ne trudi se plesati boljše od drugih, ampak boljše od samega sebe.’

Ples je zanjo način življenja, največ pa ji pomeni naslov državne prvakinje, ki ji je omogočil nastop in predstavitev Slovenije na svetovnih in evropskih prvenstvih. Sicer pa najraje pleše, ko je sama v dvorani. Takrat lahko raziskuje svoje telo, način giba, dodaja poudarke in interpretira koreografijo brez obveze do soplesalca ali trenerja. Kar pa ne pomeni, da ne uživa med plesom v paru. Ravno nasprotno, neizmerno uživa, kadarkoli, kjerkoli in s komerkoli pleše. V oddaji pa je kot rečeno pridobila tudi trenerske izkušnje, nova znanja in ideje, zato se želi v prihodnosti posvetiti učenju mlajših.

Jive z Valeriyo Musina

Njeno željo po predajanju plesnega znanja pa smo ’izkoristili’ tudi mi in jo prosili, naj nas nauči osnov jivea, latinsko-ameriškega plesa, v katerem je zaslediti pliv rock’n rolla, bepopa in swinga. »Pri jiveu mora pokati od energije. Kondicijsko je zahteven ples, ampak mora izgledati zelo lahkotno,« nam je pojasnila za začetek. Sicer pa začetki jivea segajo v leto 1930; plesal se je v ameriških črnskih klubih na zvoke jazza in swinga. V Sloveniji se je jive prvič pojavil v tekmovalni kategoriji leta 1972.

Glasba: po Valeriyinem izboru so najboljše pesmi za jive:

- Non, Non, Rien a Chance

- Otherside

- L’amore È Femmina

Drža: »Pri jiveu je pomembno, da je teža na sprednjem delu stopal,« pove Valeriya, »zgornji del telesa mora biti nagnjen naprej - bolj kot pri ostalih plesih, saj to omogoča lažje ’kickanje’, pri katerem moramo visoko dvigovati kolena.«

Značilnosti:

Za jive pravijo, da je nekoliko hitrejša različica swinga. Plesalci se več gibljejo in plešejo lahkotno; gibanje kolen je izrazito, kar pa povzroča tudi gibanje bokov, značilen je poskok. Napisan je v 4/4 taktu, tempo je 28-36 taktov/min, štejemo ga ’123, 456’, nazaj naprej; na 1 in 4 izvedemo s kolenom poudarjen gib navzgor.

Osvoji plesni tečaj s Katarino Venturini!

No, to so bile le osnove jivea, če pa bi radi tako jive kot ostale plese 'obvladali v nulo, obiščite enega od Telekomovih centrov po vsej Sloveniji, izpolnite prijavnico in sodelujte v nagradni igri, kjer lahko osvojite 10-urni plesni tečaj s Katarino Venturini .

Seveda pa med obiskom enega od centov ne pozabite preveriti aktualne ponudbe Telekoma Slovenije. Izstopajo paketi DOSTOPNI, s katerimi si boste zagotovili še več prenosa podatkov – do kar 100 GB v vrhunskem mobilnem omrežju Telekoma Slovenije LTE 4G+. Izkoristite akcijsko ceno paketov ob vezavi z mobitelom. Tisti, ki želite biti vedno brezskrbni, pa boste zagotovo navdušeni nad paketom MODRI SVET, ki prinaša brezskrbno mobilno telefonijo, vrhunsko televizijo, hiter internet in fiksno telefonijo, vse v enem paketu po ugodni ceni.

Z obiskom Telekomovega centra in pametno odločitvijo boste tako poskrbeli za brezskrbnost na vsakem koraku ... Konec koncev boste z malce sreče lahko brezskrbni tudi na plesnem parketu ...

Sponzorirana vsebina