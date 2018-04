Zna pustiti vtis

Dejan Krajnc je eden tistih, ki si jih zapomniš. Ne samo zaradi izstopajoče pričeske in unikatnega stila, pač pa zaradi širokega nasmeha in izjemnega karakterja. Čeprav se mu kdaj na plesnem parketu kakšen korak ponesreči, je vedno deležen občudovanja tudi s strani strogih sodnikov oddaje Zvezde plešejo.

"Pustil si vtis, tvoj nastop si človek zapomni. In to je glavno," je simpatičnemu in vedno nasmejanemu Dejanu Krajncu, po tem ko sta s soplesalko Jagodo Batagelj v 5. oddaji Zvezde plešejo odplesala romantično in elegantno rumbo, na srce položila Nika. In s tem so se strinjali tudi ostali sodniki. Čeprav rumba ni bila najbolj prepričljiva in je Dejan kljub suverenemu miganju z boki pozabil na držo ter po Andrejevih besedah naredil kar nekaj stvari narobe, je nastop pustil vtis. In to dober vtis. "... in potem te mi kar radi gledamo," je pripomnil še Lado, Katarina pa je dodala: "Zmeraj bolj si nam všeč." Ja, Dejan pač takšen je. Morda na plesnem parketu res ne ’raztura’ vedno, a je nadvse ’všečen’ kjerkoli se pojavi.

Da sodniki ob Dejanovem plesu vedno ostanejo brez besed, saj jih navduši kljub številnim simpatičnim napakam, potrdi tudi Jagoda. "Dejan vedno pusti vtis ..." Bodisi zaradi izstopajočega videza bodisi zaradi izjemne energije, ki jo oddaja. So namreč posamezniki, pri katerih najprej opazimo njihov suveren značaj. A to ne velja le za Dejana; takšen je namreč tudi novi Volkswagen T-Roc, s katerim se je Jagoda pripeljala na snemanje.

Slovi namreč po linijah, ki se jim ni moč upreti. Izstopa s svojim ekspresivnim videzom križanca in številnimi možnostmi za individualno izbiro opreme. Njegov sprednji del z meglenkama s funkcijo statičnih smerno prilagodljivih luči kar prekipeva od samozavesti. Izjemno športne in ekspresivne: dinamično zasnovane zadnje luči poskrbijo, da je videti mogočen tudi od zadaj. Njegov prepoznavni element je markanten C-stebriček: sijoča kromirana letev poudarja kupejevsko, dolgo strešno linijo vozila. Pri novem T-Rocu Style se lahko tudi sami odločite, kakšne barve naj bodo streha, A-stebrička in ohišji zunanjih ogledal in tako celoten videz prilagodite lastnemu stilu.

Jagoda je v vožnji nadvse uživala, medtem pa je občudovala predvsem dizajnersko modro notranjost. "Ta avto je idealen za samozavestno žensko." Modra barva, ki simbolizira modrost, neskončnost, stremenje k nečemu višjemu in misticizem, je idealna za avto, kakršen je novi Volkswagen T-Roc. Še posebej v kombinaciji z modro pride do izraza bela streha. Kombinacija, s katero boste deležni še več občudujočih pogledov.

Tako zelo občudujočih pogledov pa žal v 6. oddaji Zvezde plešejo ni bil deležen Dejan, ki se je tokrat preizkusil v plesu, ki ga odlikujejo eleganca, gracioznost, preciznost in popolna plesna tehnika. Ker je po naravi vesel in poskočen, je bil prepričan, da mu je show dance pisan na kožo, a kljub kondicijskim pripravam se ni odrezal po pričakovanjih. Kar pa ne pomeni, da ponovno ni bil ’všečen’.

"Če bi dal težo še malo bolj naprej, bi lahko še bolj lahkotno poskakoval," je njegov ples pokomentirala Katarina in dodala: "Ampak kljub temu, zdržal si in to je pomembno." Po Nikinem mnenju je simpatičnemu muzikantu manjkalo uglajenosti. "Uglajenost vedno paše kot kakšen suh martini z olivo. Tole je pa bilo bolj mešanje močnika v kotlu. Kar ti potrebuješ, je nekaj več občutka za stil, ampak kljub vsemu je bil nastop všečen." Še en dokaz, da zna Dejan kljub malim napakicam pustiti vtis.

"Da ne bomo mi slučajno plesalca tukaj iz tebe naredili!?" je v svojem stilu pripomnil Andrej. "Kar hočem povedati, je to, da v vseh oddajah doslej si se v tem plesu še najbolje znašel. Si skoraj deloval kot plesalec in naslednji teden, ko boš imel drug ples, bomo videli, ali ti je dejansko pomagal tale ples ali si res napredoval." "Plešeš grobo. Ves čas me skrbi, da boš med vsem nekontroliranim obmetavanjem rok lopnil ubogo Jagodo in to ni ravno najbolje. Imej obraz pod kontrolo, otroci se bojijo," se je za konec pošalil še Lado, dodal pa je, da točka v osnovi ni bila slaba. Skupaj sta si Jagoda in Dejan priplesala 18 točk, na srečo pa nista izpadla, tako da bo imel Dejan vsaj še eno priložnost, da se zares izkaže in dokaže, da je kot plesalec napredoval. Ali mu bo uspelo obdržati popoln nadzor na plesišču in navdušiti sodnike, pa bomo videli v naslednji oddaji.

S popolnim nadzorom pa nikakor nima težav novi Volkswagen T-Roc, saj se ponaša s sistemom za nadzor prometa Front Assist, ki je del vrhunske opreme. Sistem ima tudi s funkcijo zaznavanja pešcev, ki zagotavlja popolno sproščenost med vožnjo. Če namreč Front Assist v okviru sistemskih omejitev zazna kritično zmanjšanje razdalje do spredaj vozečega vozila, nemudoma opozori voznika. V primeru, ko kljub temu še naprej preti nevarnost trčenja, sistem avtomatsko zavira. Tudi pešci, ki nenadoma stopijo na cestišče, so tako lahko bolje zaščiteni. In to je tisto, kar si vsekakor želi vsak voznik.

Dobra zabava, novo plesno znanje, pohvala prekaljenih sodnikov in podpora gledalcev pa je tisto, kar si želi vsak tekmovalec v oddaji Zvezde plešejo. Dejanu so se vse te želje že uresničile, čeprav bi si želel še kakšno pohvalo več, vsaj kar se tiče same tehnike plesa. Kot rečeno pa zna pustiti vtis. In verjamemo, da bo tako tudi v prihodnje ...

