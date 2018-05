Zato ji oprostijo tudi kakšno napakico

S.C.

Malo je tako vsestranskih, karizmatičnih in pozitivnih ljudi kot je Rebeka Dremelj. Čeprav je aktivna na tisoč koncih, se vsaki stvari posveti z dušo in srcem. To lahko vidimo tudi v oddaji Zvezde plešejo; nepravilna drža ji sicer povzroča številne preglavice, a kljub temu daje vse od sebe in ji zaradi izjemne osebnosti tudi strogi sodniki ’oprostijo’ kakšno napakico.

V 8. oddaji Zvezde plešejo sta Rebeka Dremelj in njen soplesalec Tomaž Šter plesala slowfox, počasen standardni ples, ki ravno zaradi počasnega tempa zahteva še več posvečanja pravilni drži in detajlom. Ravno drža je Rebeki tudi tokrat malce ponagajala, pa tudi sama je priznala, da ima z držo težave še iz osnovne šole. Morda ji zato, pa tudi zaradi energičnosti nasploh, bolj ležijo ležijo latinsko-ameriški plesi, kar je opazil tudi Andrej. »Vedno sem kritiziral tvojo držo, tudi danes jo moram pokritizirati. Razumem, da imaš težavo, ampak ta zvrst plesa ti daje možnost, da si pri tem malo pomagaš. Je pa v tebi neka moč, da vedno znova nadvlada vse tvoje probleme in napake in nekako prepričaš.« Mimo drže ni mogla niti Katarina, ki pa je kljub temu nad Rebeko navdušena:

»Da postavimo dobro plesno držo, moramo imeti res dobro razgiban zgornji del hrbtenice. Tvoja drža še ni najboljša, te je pa veselje gledati, kako s svojo osebnostjo stojiš na vsakem koraku.« »Slowfoxu se moraš res posvetiti, sicer je to samo še en počasen ples,« je poudarila Nika. »Zato pričakujem več perfekcionizma, ki bo tvoji karizmi dodal piko na i.« Lado je opazil, da je v posnetku pred plesom Rebeka malce potarnala, češ da se težko posveti izključno plesu, glede na to da počne še ogromno drugih stvari, da pa kljub temu daje vse od sebe. Ker vanjo popolnoma verjame, ji je v svojem stilu položil na srce: »Rebeka, o tebi si lahko mislim marsikaj, ampak, da se predaš sredi tekme, tega si pa o tebi nikoli ne bi mislil. Danes smo videli točko, ki je bila sploh ne slaba, ampak morda celo ena tvojih boljših. Prosim, da nehaš jamrati in narediš to, kar znaš in zmagaš.«

Seveda pa Lado ni edini, ki verjame vanjo. Rebeka Dremelj je namreč ena in edina in če kdo zmore, zmore ona, to vemo vsi. V sebi ima namreč že skoraj nadnaravno moč, karizmo in neverjetno sposobnost opravljanja več stvari hkrati. Njena suverenost osvoji na mah, prepriča s samozavestjo, ki prihaja od znotraj. In eden redkih, ki se lahko primerja z njo, je novi Volkswagen T-Roc. Tudi pri njem namreč najprej opazimo njegov suveren značaj. Njegov sprednji del z meglenkama s funkcijo statičnih smerno prilagodljivih luči kar prekipeva od samozavesti, za volanom pa vam hitro postane jasno, da njegov samozavestni nastop temelji tudi na prepričljivih notranjih odlikah. To je opazil tudi Tomaž, ki tako o Rebeki kot o novem Volkswagnovem lepotcu, s katerim se je pripeljal na snemanje, govori le v presežkih. Rebeka ga navdihuje s svojo energijo in neverjetno predanostjo, jekleni lepotec pa ga je najbolj navdušil z zapeljivimi linijami in naprednim navigacijskim sistemom. Na kožo pisana mu je tudi barvna kombinacija; bela namreč simbolizira popolnost, dobroto, pozitivnost in tudi idealnost, medtem ko je črna – takšna je streha – barva moči in elegance. Sicer pa je avto na voljo v več barvnih kombinacijah laka in strehe, tako da vsak lahko izbere kombinacijo po svojem okusu in na cesti še bolj izstopa.

Tango zahteva samozavestno žensko

Tako Rebeka kot novi Volkswagen T-Roc sta torej zelo temperamentna in se ponašata z močnim karakterjem, zato se ni za čuditi, da prepričata, kjerkoli se pojavita. Zelo temperamenten pa je tudi tango, ples, ki je Rebeko čakal v 9. oddaji Zvezde plešejo. Glede na to, da tango zahteva samozavestno žensko, ji je pisan na kožo. To je dokazala z odličnim nastopom, ki je prepričal tudi sodnike.

»Pri tangu se premikamo tako kot leopard in vajin tango je bil tak. Ostala sta na isti ravnini in imela sta močan premik. Hrbet je sicer bil še rahlo okrogel in glava malce naprej, ampak za takšno nenavadno glasbo za tango je bil to pravi tango,« je pokomentirala Katarina, Nika pa je v svojem slogu nadaljevala. »Rebeka, bilo je kot bi tipala zrele hruške in med njimi našla sladko medenko in videlo se je, da si uživala. Vseeno pa moraš med plesom ves čas ohranjati performance, ko plešeš sam ali v paru. In to pri tangu še posebej pomembno. Vseeno pa – super.« »Rebeka, očitno se moram sprijazniti s tvojim ’puklom’, ker ostaja in ni nič bolje,« je povedal Andrej, ki pa je med drugim priznal, da ima dober dan. »Malce si ’pobrklala’ korake, pa ti oprostim. Preseneča me, da si bila zelo skoncentrirana in prviš v tej sezoni se mi res zdi, da si se potrudila. Zanima pa me, ali imaš samo dober dan ali si res začela tekmovati?« Rebeka je pripomnila, da je upoštevala nasvet iz prejšnje oddaje in se sprostila. To je opazil tudi Lado: »Videlo se je, da si se sprostila in uživala. Nisi pa se prepustila Tomažu, da bi te vodil kot plesalec, še zmeraj pa je bil to zelo lep tango.« Sodniki so ji skupaj dodelili 27 točk.

Tomaž je bil naravnost navdušen

Z odličnim nastopom je torej Rebeka znova dokazala, da je vse mogoče, če se potrudiš in nastopiš samozavestno. Seveda pa je lažje nastopiti samozavestno, če se zavedamo svojih odlik. In teh Rebeki vsekakor ne manjka. Kot rečeno ji je novi Volkswagen T-Roc v tem zelo podoben, zato ni nič čudnega, da je Tomaž nad obema tako navdušen. Avto se namreč med drugim ponaša z vrsto inovativnih asistenčnih sistemov, s pomočjo katerih je vožnja še prijetnejša in vtis suverenosti popoln. Tomaža je najbolj prepričal vsestranski multimedijski svet. Z aktivnim informacijskim zaslonom in opcijskim navigacijskim sistemom Discover Media je zlahka našel cilj, ob tem pa je bil deležen tudi odličnega razvedrila. Z inovativnim telefonskim vmesnikom Comfort je svoj telefon nadvse udobno napolnil kar med vožnjo, medtem pa ga je zabaval zmogljivi avdiosistem beats. Ta ’multipraktik’ na štirih kolesih torej zagotavlja popolno brezskrbnost in sproščenost med vožnjo, kar pa si seveda želi vsak voznik.

Če povzamemo, sta se oba ’multiptaktika’, torej tako novi Volkswagrn T-Roc kot Rebeka, tudi tokrat izkazala in dokazala, da se z njuno prirojeno samozavestjo ne more primerjati nihče.

Sponzorirana vsebina

