Še nikoli ni bila tako sproščena

Čeprav je Sanja Modrić v vlogi športne novinarke in voditeljice nekoliko bolj suverena kot na plesnem parketu, ji sodelovanje v oddaji Zvezde plešejo veliko pomeni in v vsakem plesu neizmerno uživa. Sploh po 7. oddaji, ko je s strani strogih sodnikov le prejela lepe pohvale. Žal pa ji ni šlo tako dobro v 8. oddaji, ko sta se morala z Miho posloviti je pa povedala, da še nikoli med plesom ni bila tako sproščena ...

»Zadnjič sem te ostro ocenil, danes bo malce bolje,« je v 7. oddaji Zvezde plešejo nežno rumbo, ki sta jo plesala Sanja Modrić in Miha Vodičar, pokomentiral Andrej. »Zelo mi je bilo všeč, kako si plesala osnovne korake rumbe. Morda si bila na začetku malce živčna, ampak potem si se skozi ples sprostila. Sicer pa smo že v sedmem tednu in moja pričakovanja se povečujejo, tako da naslednjič je potrebno malce bolj delati na detajlih.« Očitno je bila rumba Sanji pisana na kožo, verjetno tudi zato, ker je tako podoživela svoj poročni ples in v samo prezentacijo vnesla še dodatno mero čustev.

To so opazili tudi sodniki. »Všeč mi je, da želiš dati občutke v vsak svoj ples,« je po nastopu povedala Katarina, ki pa se je strinjala tudi, da je to včasih to lahko tudi dvorezen meč. »Včasih lahko ravno zaradi čustev, ker nam je fino, dvignemo ramena in skrajšamo vrat, zato kar podaljšaj to linijo vratu. Je pa bila to zelo nežna, čutna rumba, točno takšna, kot mora biti.« »Ta rumba je bilo točno takšna kot je rekla Katarina,« se je strinjal Lado. »Če bi takole odplesala svoj poročni ples, verjamem, da bi še danes vsi govorili o njem. Tako da valda ni bilo 'švoh'.« Pri Niki brez inovativne primerjave seveda ni šlo, za konec pa je dodala, da se je videlo, kako Sanja rumbo čisto zares čuti.

Entuziazem, ciljno naravnanost in uravnoteženost pa je še kako potrebovala Sanja, če je hotela tudi v 8. oddaji tako navdušiti sodnike in jim dokazati, da se ji rumba prejšnjič ni samo posrečila, ampak da je kot plesalka tudi zares napredovala. Tokrat je Miha izbral charleston, ples, ki je imel nekoč poleg plesne tudi uporniško vlogo, saj je ponazarjal upor nekaterim moralnim vrednotam tistega časa ter svobodo izražanja. Tudi danes ohranja svoje močne značilnosti, izvajamo pa ga lahko samostojno ali v paru. In kako se je odrezala Sanja?

Žal ne tako dobro, kot bi si želela. Sodniki so se sicer strinali, da ji bolj ustrezajo nekoliko hitrejši ritmi in da se vidi, kako v plesu uživa, ker pa je bila to že 8. oddaja, so morali ocenjevati predvsem plesno tehniko, ki pa tokrat ni bila najboljša. »Sanja, res ti ustrezajo hitri ritmi in poskakovanje,« je pokomentirala Katarina.. »Sem pa pogrešala malo več 'charlestonovega' sukanja stopal. Sicer pa ritmično igrivo in zelo sproščeno.« »Lepo je videti, kako se zabavaš, tu ni dvoma,« je opazil tudi Lado, a je bil na Sanjo kljub temu kar malce jezen. »Ampak ... razumem, da je težko paziti na detajle, medtem ko plešeš. Mi je pa čudno, da se ne posvetiš detajlom, ko 'glumiš' izložbeno lutko; takrat imaš pa res čas, da se pripraviš in da roke niso 'šlampšaste'. Lahko bi se zgledovala po svojih plastičnih kolegicah. Kar je pa bolj pomembno, zdi se mi, da si neodgovorna do svoje vloge v paru, posebej pri dvigih. Namreč ves čas imam občutek, da se zanašaš na višje sile, kot sta gravitacija in Miha. Gravitacija bo že 'zrihtala', da enkrat prideš na tla, Miha bo pa 'zrihtal', da ne padeš na glavo. Rad bi od tebe več tega, da moraš biti ti najbolj popolna, ker je tudi od tebe odvisno, kako zelo dobro boš 'letela' ali padala. Drugače pa kar 'kul'« Andrej je v komentarju podprl Lada: »To je tako, kadar plesalka ne prevzame inicijative za svojo lastno koreografijo, za svoje lastne korake. In potem včasih izpadeš malo nedodelano, ne preveč direktno. Si pa bila danes veliko bolj sproščena kot običajno. Škoda le, da se nisi še bolj znorela.« Za razliko od ostalih je bila Nika nad Sanjo navdušena: »Meni je bilo pa tole všeč. Bila si kot izurjen beli zajček, ki ga je izstrelilo iz čarovnikovega klobuka. Čeprav za tisti pravi faktor presenečenja bi morala plesati bolj eksplozivno. Vseeno pa si ustvarila dinamiko, to je pustilo vtis. Kar tako naprej.« No ja, žal v prihodnje te svoje dinamike na plesnem parketu ne bo morala več pokazati, vsaj v oddaji ne; z Mihom sta nampreč prejela najmanj točk in sta se morala posloviti.

Sanja pa je kot rečeno uživala na plesnem parketu prav v vsaki oddaji, kar pa je zanimivo – še najbolj v zadnji. Kot je priznala, sta se tokrat res zelo zabavala in bila sproščena kot še nobeno oddajo prej. In tudi razočaranje na koncu ni bilo tako veliko, kot je mislila da bo ...

