Vsi so bili vidno ganjeni

Med vsemi tekmovalci letošnje sezone oddaje Zvezde plešejo zagotovo najbolj izstopa poskočna narodno-zabavna pevka Ivica Vergan. 66-letna gospa ima namreč toliko energije, samozavesti in suverenosti kot jo ima le malo kdo; ne le na plesnem parketu, ampak v življenju nasploh. No ja, ’nekdo’ pa se vendarle lahko kosa z njo ...

Čeprav ni deležna vedno najvišjih ocen s strani sodnikov in ga kdaj na plesnem parketu tudi polomi, Ivica Vergan v vsaki oddaji Zvezde plešejo tako sodnike kot gledalce naravnost navduši z neizmerno energijo in širokim nasmehom. Pravzaprav bi lahko rekli, da ima med vsemi veliko mlajšimi plesnimi ’sotrpini’ največ energije in vsak si jo brez težav predstavlja, kako pleše ure in ure brez premora. V 6. oddaji, ko je plesala ikonično ’makareno’, ki je zelo živahen ples in ji je bila pisana na kožo, je tudi sama priznala, da bi brez težav plesala še lep čas. "Meni si bila še bolj ’naspidirana’ kot v originalu in kar tako naprej s takšno energijo," je mešanico salse, sambe in twista pokomentirala Katarina in tudi Niki je bila kljub pomanjkljivi plesni tehniki všeč Ivičina ’naspidiranost’. "Meni se je zdelo, da si bila živahna, razposajena in prikupna. Z rokami si sicer občasno plesala kot bi plavala kravl, ampak si pa zato popravila vtis s tistimi obrati," je dodala.

Malce manj navdušenja nad ’makareno’ je pokazal Andrej, ki je kot najstrožji član sodniške četverice ocenjeval predvsem plesno znanje: "Vidim, da si uživala, ampak zame presežka danes ni bilo." Lado se ni strinjal, saj je ostal skoraj brez besed zaradi ’šestornega’ obrata, kot ga je poimenoval. "Zloščila si parket," se je pošalil in v tem stilu dodal, da bi lahko postala kaskaderka. Na koncu sta si Ivica in njen soplesalec Matej Krajcer sicer prislužila ’le’ 18 sodniških točk, a ne glede na rezultat sta ponovno pustila nepozaben vtis. V pozitivnem smislu, seveda.

Ivičine pozitivne energije se je – razumljivo – nalezel tudi Matej, ki je nad soplesalko naravnost navdušen in jo po vsakem nastopu tudi pohvali. Nič drugače ni bilo niti po nastopu v 6. oddaji. Povedal je, da je bila Ivica na plesišču tudi tokrat izjemno samozavestna. Ravno tako kot je samozavesten na cesti novi Volkswagen T-Roc, s katerim se je Matej pripeljal na vajo. Medtem ko je užival v vožnji s temno modrim Volkswagnovim lepotcem, je občudoval njegove prepričljive notranje odlike - izrazit dizajn, številne možnosti za individualizacijo, pestro paleto asistenčnih sistemov, prostornost in kakovostno izdelavo do najmanjše podrobnosti. Strinjal se je tudi, da samozavestnemu jeklenemu konjičku temno modra barva več kot pristaja, saj simbolizira najvišje vrednote; med drugim pogum, sposobnost, športnost, samostojnost in koncentracijo. Ravno tako je modra barva zvestobe in zaupanja.

To je bil njen najboljši 'izdelek' do sedaj

Z najvišjimi vrednotami pa se ponaša tudi Ivica, ki se je v novem tednu znašla pred novim izzivom – dunajskim valčkom. Tokrat je morala svojo prekipevajočo energijo malce umiriti oziroma jo preusmeriti v eleganco, s plesom pa izraziti ljubezen, ljubezen njenega življenja. Če je sprva kazalo, da ji poskočni in veseli plesi bolj ležijo, pa temu očitno ni tako. Vsi sodniki so se namreč strinjali, da je bil dunajski valček, ki sta ga z Matejem zaplesala v 7. oddaji, njen najboljši ples do sedaj.

"Čudovito, res. Ivica, prava ljubezen nikoli ne ugasne in zato je bil ta dunajski valček tvoj najboljši ples do sedaj. Hvala," je pokomentirala vidno ganjena Katarina, z njenimi besedami pa se je strinjala tudi Nika. "Ivica, prav v vsak svoj ples vnašaš pozitivno energijo in neverjetno toplino. Ampak nocoj je bilo v tem valčku še veliko hrepenenja in tega sem začutila tudi jaz. Prekrasno." "Zanimivo, kako žalostni spomini vedno služijo kot gorivo za najboljše izrazne izdelke. In zato je bil tvoj valček najboljši tvoj izdelek v tej sezoni. Ampak ti pa želim, da pri naslednjem poskočnem plesu uspeš črpati energijo in gorivo tudi iz kakšnega veselega spomina," doda Lado, ki ni mogel skriti navdušenja in je Ivico na koncu tudi objel. Celo strogi Andrej tokrat ni imel niti ene pripombe, ampak zgolj pohvalo: "Samo eno stvar ti lahko rečem. Odplesala si res lep dunajski valček."

Odlikam kar ni konca ...

Ivica je torej z lahkotnim gibanjem, gracioznostjo in čustvenostjo pozitivno presenetila sodnike, nad njenim nastopom pa ni mogel skriti navdušenja niti Matej. Ta je bil sprva prepričan, da ji ne bo šlo tako gladko, a se je še kako uštel. Ni pa mogel kot rečeno skriti navdušenja niti nad odlikami, ki jih nudi novi Volkswagen T-Roc tako med samo vožnjo kot pri parkiranju. Zaradi sistema za nadzor prometa Front Assist je bil namreč med vožnjo popolnoma sproščen, saj ta zazna kritično zmanjšanje razdalje do spredaj vozečega vozila in nemudoma opozori voznika. Vozilo ima tudi opcijski senzor za mrtvi kot, ki v okviru sistemskih omejitev lahko opozori na vozilo v mrtvem kotu in tako prepreči nezgodo, do katere bi prišlo, če bi zamenjal vozni pas. Le kaj bi si lahko želeli še več!? Enostavno parkiranje, na primer. Brez skrbi, Matej je parkiral v prvo kot pravi profesionalec. Res pa je, da mu je bil pri tem v veliko pomoč serijski parkirni sistem, ki poenostavlja parkiranje na nepregledna parkirna mesta. Opcijski parkirni sistem Park Assist lahko celo poišče primerno parkirno mesto. Ne smemo izključiti niti pomembnosti opcijske kamere za vzvratno vožnjo v tem primeru, ki pa tudi med vožnjo omogoča popoln pregled nad območjem za vozilom. A to še zdaleč ni vse, Matej se je navdušil tudi nad sistemom Easy open, ki omogoča enostavno odpiranje prtljažnika s preprostim gibom noge pod zadnjim odbijačem. Glede na to, da je kot profesionalni plesalec veliko na poti in ima ves čas polne roke prtljage, je tovrstno odpiranje prtljažnika več kot dobrodošlo, ravno tako zapiranje z zakasnitvijo s pomočjo enega samega gumba.

Pravijo, da žensk in avtomobilov ne smeš primerjati, a roko na srce, novi Volkswagen T-Roc in energična Ivica imata kar nekaj skupnega – oba prekipevata od samozavesti, sta suverena in sta na vsakem koraku deležna občudovanja. Komaj čakamo, da vidimo, s čim nas bosta navdušila v naslednji oddaji …

