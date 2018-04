Natalija se je znašla pred najtežjim izzivom do sedaj

S.C.

Očara, kjerkoli se pojavi. S svojo preprostostjo, milino, izjemno osebnostjo in konec koncev s plesnim talentom. Nič čudnega, da je Natalija vsak teden v oddaji Zvezde plešejo deležna občudovanja tako s strani sodnikov kot s strani gledalcev. Tokrat pa ji je samba povzročala nekaj preglavic ...

"Ti si plesno odkritje sezone! S plesom svojo življenjsko moč povečuješ!" je v 3. oddaji Zvezde plešejo pokomentiral presunljiv cha-cha-cha Natalije Gros in Mihe Perata najstrožji član sodniške četverice Andrej. Z razlogom! Natalija in Miha sta namreč že v prvi oddaji postavila visoka merila tako sebi kot sotekmovalcem, iz tedna v teden pa sta le še boljša. Tudi v 4. oddaji so se sodniki strinjali, da je bil filmski argentinski tango Natalijin najboljši ples do sedaj, čeprav ji je zaradi bolj strastnih in ženstvenih elementov na začetku povzročal kar nekaj preglavic. Če povzamemo, simpatična svetlolasa športnica, sicer nekdanja svetovna mladinska in evropska prvakinja v plezanju, obvlada. Brez težav se prelevi v vsako vlogo, v vsakemu plesu je suverena, ima prirojen talent za drsenje po plesnem parketu.

Da o zapeljivih linijah niti ne govorimo. Njegov sprednji del z meglenkama s funkcijo statičnih smerno prilagodljivih luči namreč kar prekipeva od samozavesti, nič drugače ni v notranjosti, saj stavi na individualnost do najmanjše podrobnosti. Med vožnjo sta Natalija in Miha občudovala predvsem panoramsko streho in uživala v pomladnem vzdušju, katerega razigranost ju je spomnila na ples, ki ju je čakal v 5. oddaji. Sambo, seveda! Gre za radosten, vesel in razigran ples, kjer do izraza prihaja predvsem gibanje z boki, poudarek pa je na gibljivosti zgornjega dela telesa. Čeprav so se Nataliji na prvem treningu koraki sambe zdeli dokaj enostavni, jo je soplesalec opozoril, da ne bo tako lahko kot se zdi na prvi pogled: "Samba je zelo težek ples ... si pripravljena na naporen teden?" No, kaj drugega ji niti ni preostalo!

Kmalu je ugotovila, da Mihove besede niso bile šala. Celo sama je kasneje priznala, da je bila samba zanjo najtežji tehnični izziv do sedaj in da ji je argentinski tango veliko bolj pisan na kožo.

A pogumna kot je se ni predala, ampak je tudi tokrat dala vse od sebe. So pa tudi sodniki opazili, da je v sambi manj suverena in tehnično dosledna, zato so bili komentarji tokrat nekoliko manj navdušujoči. "Samba je strah in trepet vseh plesalcev," je poudaril tudi strogi Andrej in dodal, da je Natalija tokrat delovala kot začetnica. "Poskakovala si kot žogica po parketu." "Tvoji gibi so lahkotni, ampak malce votli. Poskusi jih napolnit z eno takšno energijo, z uporom," je dodala Katarina. Niko je njuna samba samba spominjala na lično kolekcijo reciklirane embalaže. "Bila je korektna, sistematična in okolju prijazna. Ampak lahko bi bila pa bolj divja, nenavadna, razburljiva. Zato ti svetujem, da prihodnjič pozabiš nase, pozabiš na vse, na pravila, se zdivjaš in pokažeš svojo divjo naravo. Daj si duška!" Ladu je bil ples sicer všeč, a ve, da je Natalija sposobna veliko več. Ji je pa položil na srce, naj se ne sekira. "Ti si pač ena tistih v tem tekmovanju, ki lahko reče ’ja, pa kaj pol!’ Naslednjič bo bolje!" V to niti najmanj ne dvomimo. Prepričani smo, da bo Miha že to nedeljo Natalijo tako suvereno vodil po plesnem parketu, da bosta ponovno naravnost blestela in se zasidrala v sam vrh lestvice.

Ravno tako kot zna Natalija ceniti vsak trenutek življenja, sploh glede na tragedijo, ki jo je doletela. Ceniti pa zna tudi vsak trenutek, ki ga preživi na plesnem parketu, čudovite ljudi, s katerimi se je med sodelovanjem v oddaji povezala, sodniške komentarje in veliko podporo gledalcev. Kar tako naprej, Natalija ...

