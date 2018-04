Čeprav je izpadel, je Sašo pridobil nekaj izjemno pomembnega

S.C.

Čeprav se je v ’projekt’ Zvezde plešejo podal z neizmernim zagonom in mu gre iz tedna v teden bolje, Sašu Staretu na plesnem parketu po mnenju sodnikov manjka predvsem samozavest. Tega se zelo dobro zaveda tudi sam, zato se na vse pretege trudi, da premaga tremo. Usodno srečanje z najbolj samozavestnim v mestu mu je bilo pred 4. oddajo v veliko pomoč. Žal pa samozavest ni bila dovolj ...

Za ogled videov se PRIJAVI

Za ogled videov se NAROČI

»Trening, trening, trening … Trening je zdravilo proti tremi,« je v 3. oddaji Zvezde plešejo najbolj hudomušni član sodniške četverice Lado položil na srce Sašu Staretu. Vedno zabaven in nasmejan komik ter njegova soplesalka Tadeja Pavlič sta sicer s charlestonom vse sodnike navdušila, a vendarle je bilo še vedno opaziti, da Sašu manjka samozavesti. »Jaz ti polagam na srce – ne se bat plesat! Pleši, pleši, pleši ...« je ’svoj piskerček pristavil’ tudi Andrej, s čimer se je Sašo strinjal. Kot nam je zaupal že na začetku sezone, povabila v šov ni sprejel le zato, da bi se zabaval, ampak da se sooči z novim izzivom – plesom, kjer nikoli ni bil samozavesten.

Tudi vi želite izkusiti nepozabno vožnjo? Izpolnite prijavnico spodaj in se potegujte za 10-dnevno vožnjo z novim VOLKSWAGEN T-ROC ali osvojite Volkswagnovo tedensko nagrado!

Pred tem je namreč morda plesal le trikrat v življenju. Dodal je še, da si želi biti med plesom sproščen in samozavesten kot med svojimi ’stand up’ nastopi. To mu je šlo iz tedna v teden bolje, v 4. oddaji se je že opazilo, da dela na ’treningu’ samozavesti. Pri tem mu je bilo zagotovo v pomoč srečanje z najbolj samozavestnim na cesti.

Novi Volkswagen T-Roc, s katerim se je Sašo pripeljal na snemanje, ima namreč samozavest zapisano v genih, saj izstopa s svojim ekspresivnim videzom križanca in številnimi možnostmi za individualno izbiro opreme. Kjerkoli se pojavi, naredi močan vtis s svojim izrazitim dizajnom, številnimi možnostmi za individualizacijo ter kakovostno izdelavo do najmanjše podrobnosti. Le kdo si ne bi želel narediti takšnega vtisa?! Sašo zagotovo! »Res se sedaj počutim veliko bolj samozavestnega kot prej. Tako samozavestnega, da se bi lahko celo pogovarjal s kakšno punco,« je v šali dodal, ko je stopil iz avta.

V želji, da bi naredil vsaj približno takšen vtis kot novi Volkswagen T-Roc in pokazal na novo pridobljeno samozavest, je mislil tudi med angleškim valčkom, ki sta ga s Tadejo zaplesala v 4. oddaji. Zanj je bil to pravzaprav trojni izziv. Kot prvo je kot rečeno želel pokazati kar največjo mero samozavesti, kot drugo ustvariti vtis plavajoče breztežnosti, po kateri sicer slovijo vsi standardni plesi in kot tretje se kar najbolje s plesom vživeti v film Boter oziroma v vlogo Don Corleona. Ker je Sašo rojen komik in predvsem na treningih poskrbi za veliko mero smeha in zabave, mu je bilo še toliko težje ’ujeti’ umirjenost angleškega valčka, z igranjem pa na srečo nima težav, tako da mu je bil lik pisan na kožo. In kako mu je uspelo spopasti se z vsemi izzivi?

Sodniška mnenja so bila deljena. Še najmanj navdušena nad njunim angleškim valčkom je bila Katarina, ki je takoj začela s kritikami. »Na ’tri’ je potrebno spustiti, kar pomeni pokrčiti kolena … Glavo drži bolj levo. Si bil pa krasna opora Tadeji,« je še zaključila. Da je bil krasna opora, se je strinjala tudi malce bolj navdušena Nika: »Tadeji si nudil zaščito in stabilnost nosilne stene z dobro notranjo izolacijo. V sebi zadržuješ toplino, ki je pri angleškem valčku zelo pomembna pa tudi resna vloga ti paše. Bolj si pri stvari.« Da Sašu vloga prikritega suroveža paše, se je strinjal tudi Andrej, ki je pohvalil lepo držo in fantastičen stik, je pa pogrešal elemente, ki so značilni za angleški valček. Ladu je bila všeč predvsem obleka, za katero meni, da bi jo moral Sašo obleči večkrat; kombinacija lepe obleke in plesa vsekakor pomaga pri samozavesti. Skupaj so Tadeji in Sašu sodniki prisodili 21 točk, kar je bilo za njiju največ do sedaj, žal pa ni bilo dovolj za obstanek, gledalcev nista prepričala.

Ne glede na končni rezultat pa je Sašo veliko pridobil. V prvi vrsti je kot rečeno postal bolj samozavesten, kar mu bo v prihodnje na vsakem koraku vsekakor koristilo. Poleg tega pa se je odlično vživel tako v vlogo kot v samo glasbo.

Temu se reče 'filmski zvok'!

V glasbo pa se ni vživel le na plesnem parketu, ampak tudi med vožnjo. Novi Volkswagen T-Roc, katerega črna barva se popolnoma zlije s filmsko sceno, ki sta jo s Tadejo ponazorila, ga je namreč naravnost navdušil, predvsem z multimedijskim svetom, ki ga ponuja. Ker je bila oddaja v znamenju filma, si je namreč med vožnjo zavrtel filmsko glasbo. »Uuu, kakšen dober zvok, kakšen bas ... Čisto filmsko!« je bila njegova prva reakcija, ko je zaslišal znano melodijo. Nič čudnega, poslušanje glasbe je namreč še posebej vznemirljivo, če lahko jasno občutimo base. In prav to je tisto, kar zagotavlja opcijski avdiosistem beats, ki je s šestimi zvočniki ter z globokotonskim zvočnikom sinonim za fantastičen zvok. Zvočniki so priključeni na 8-kanalni ojačevalnik z močjo 300 W. Centralna krmilna enota je vgrajeni radijski ali navigacijski sistem, ki vas pri vklopu na zaslonu pozdravi z logotipom beats. Opcijski navigacijski sistem Discover Media ima barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8 palcev). Širok nabor opreme in funkcij poleg tega vključuje torej šest zvočnikov, radijski sprejemnik za sprejem FMsignala, CD-enoto, ki predvaja tudi glasbene datoteke v MP3-, AAC- in WMA-formatu, dve reži za SD-kartice, USB-vhod in Bluetooth vmesnik za telefon. Le kaj bi si lahko ljubitelji kakovostnega zvoka želeli še več?!

No, ko smo že pri željah, Sašo si zagotovo želi še več samozavesti. V filmskem angleškem valčku je dokazal, da je na zelo dobri poti, da postane tako samozavesten na plesnem parketu kot je samozavesten novi Volkswagen T-Roc na cesti. Žal tega v oddaji ne bo mogel več pokazati, bo zagotovo imel še veliko priložnosti, da zavrti kakšno simpatično gospodično in se izkaže.

Sponzorirana vsebina

NAGRADNA IGRA

Za vas imamo pripravljeno nagradno igro. Vsak teden bomo podelili privlačne in praktične nagrade, na koncu pa bomo izmed vseh sodelujočih izbrali nekoga, ki mu bo novi Volkswagen T-Roc 10 dni krajšal dni in mu nudil izjemno udobje ter vrhunsko doživetje med vožnjo.

Izpolni prijavnico spodaj in sodeluj!

Ime*:

Priimek*:

Elektronski naslov*:

Naslov*:

Poštna številka in kraj*:

Telefonska številka*:

Spol*: Ženski Moški

Ali imate vozniško dovoljenje kategorije B?*: DA NE

Kaj je Sašo pridobil v 4. oddaji Zvezde plešejo?*: Denar Samozavest





S klikom na gumb "ODDAJ PRIJAVNICO" se strinjam s splošnimi pogoji